ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関」は１３日、準優勝戦が行われた。後藤翔之（３９＝東京）は準優９Ｒに６号艇で登場。４号艇がピット離れで遅れて５コース発進。１Ｍまくり差しでバック２番手争いに浮上すると道中では上位パワーの小林孝彰を振り切って２着を確保。優出切符を手に入れた。「ターン回り重視でペラは両面叩きました。こっちの方が全体にいい。行きたいところに行けて伸びも落ちていな