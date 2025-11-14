イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区でパレスチナ人を「人間の盾」として使った可能性を示す情報をアメリカの情報機関がつかんでいたことが分かりました。ロイター通信によりますと、アメリカの情報機関は昨年、爆発物が仕掛けられている恐れのあるガザ地区のトンネルに、パレスチナ人を先に送り込んだとイスラエルの当局者が話しているのを傍受していたということです。この情報はホワイトハウスにも伝えられ、バイデン政権末