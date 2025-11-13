メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の消防署で防火対象物の査察に使う台帳と鍵束を盗んだとして、この消防署に勤務していた職員の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、岐阜北消防署職員の56歳の男です。 警察によりますと、男は去年3月下旬から今年3月21日までの間に、当時勤務していた岐阜南消防署で、防火対象物査察台帳9冊と鍵束1つを盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を否