静岡県掛川市内の施設から軽乗用車を盗んだとして、三重県警四日市北署は１３日、掛川市の男子中学生（１５）と女子中学生（１４）を窃盗容疑で逮捕した。発表によると、２人は１２日午後６時１０分頃〜１３日午前８時５０分頃、掛川市内の児童福祉事業施設から軽乗用車１台など７点（時価総額５０万円相当）を盗んだ疑い。同署員が１３日午後３時頃、四日市市内のショッピングセンター駐車場で、運転席と助手席に若い男女が