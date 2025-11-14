ガソリンなどの暫定税率の廃止に向け、政府は13日からガソリンと軽油の補助金を10円から15円に増額しました。早速、1リットルあたり5円値下げするスタンドも出てきました。13日夜、ガソリンスタンドの店員は忙しそうにしていました。そのワケが…記者「安くなったガソリンを求めて、車の列ができています」“少しでも安くなれば助かる”。ドライバーからはそんな声が聞かれます。給油に来た客（月のガソリン代7000円ほど）「生活の