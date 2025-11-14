元ＴＢＳアナウンサーでパリ在住の雨宮塔子（５４）が１３日までにＳＮＳに新規投稿。ＴＢＳ時代の後輩と久しぶりに再会し、食事を楽しんだことを報告した。１２月に５５歳の誕生日を迎える雨宮は１９９３年入社（９９年退社）。１年後輩で「筑紫哲也ＮＥＷＳ２３」などを担当した９４年入社（０１年退社）の進藤晶子（５４）との笑顔の２ショットを添え、「夜に一緒にお酒を飲むのはかな〜り久しぶりのまちゃこと」とインス