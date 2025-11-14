クマによる被害が続く中、自民党は13日、自治体の資材や人材の確保に対する財政支援などを政府に提言した。自民党のクマ被害緊急対策プロジェクトチームは、首相官邸で木原官房長官に緊急提言を渡した。提出後、プロジェクトチームの笹川座長は、「財政的支援と制度的な改善をしてほしいとお願いした」と記者団に説明した。提言では、箱ワナやクマスプレーなどの購入、不要な果物の木などの撤去、自衛隊・警察の退職者や現職の警察