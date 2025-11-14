日本航空（ＪＡＬ）は１３日、客室乗務員や空港で搭乗客の対応を担うスタッフを対象として、勤務時間中にスニーカーを履くことを認めると発表した。航空機内や空港で長時間立ちながら行う業務が多いことから、負担の軽減を図る。ＪＡＬグループ６社で約１万４０００人が対象となる。黒色の無地で、制服となじむものであれば、メーカーなどは自由に選べる。これまでは、革靴やヒール、パンプスに限定していた。スニーカー着用