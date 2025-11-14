ボートレース芦屋の「ＢＴＳ宮崎開設１１周年記念」は１３日、準優勝戦が行われる。砂長知輝（２６＝埼玉）は準優１０Ｒ、３コースから２着を確保。前節の徳山ルーキーシリーズに続き２節連続でのファイナル入りを決めた。近況上り調子の相棒１５号機についても「出足や行き足も良くて全体的にいい足。レースが楽しいし次の人にも自信を持って渡せる足になっている」と力強い手応えを感じ、納得の表情だ。当地はデビュー初