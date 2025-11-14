ボートレース宮島の「第１６回ＰａｙＰａｙ銀行賞」が１３日に開幕した。平野和明（４４＝愛知は初日４Ｒでは５号艇で５着も後半９Ｒは２号艇で２着。「後半の方が感じは良かったですね」と着順と同じように気配も上向いている。「ペラを煮詰めていって何かパンチをつけたいですね」と２日目以降に向けて、さらなる上積みを図る。２０２６年前期適用勝率も５・５３として来年１月からのＡ２級復帰も決定している。２日目以降