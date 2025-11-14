ボートレース宮島の「第１６回ＰａｙＰａｙ銀行賞」が１３日に開幕した。仲本舜（２０＝福岡）は初日４Ｒ、２号艇で４着。「ターン回りが悪い。ただ、グリップはしている」と調整の余地はあるものの長所も見いだしている。２０２６年前期勝率は初の４点台となる「４・３２。「節間で５点は持って帰れるようになった。２枠、４枠の大敗も少なくなった。前は自分のイメージで苦しんだけど、今はやりやすいようなイメージをして