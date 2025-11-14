【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比114.48ドル安の4万8140.34ドルを付けた。前日まで2日連続で終値の最高値を更新したことなどを背景に、利益確定のための売り注文が先行した。