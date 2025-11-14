８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さんの通夜が１３日、東京・世田谷区の「無名塾」で行われ、参列した益岡徹が取材に応じた。益岡は仲代さんが１９７５年に妻の隆巴（りゅう・ともえ）さん（本名・宮崎恭子、享年６５）と夫婦で創設した東京・世田谷区に俳優養成所「無名塾」の卒業生。突然の訃報（ふほう）を「この何年か、ずっといつかこういう日が来るという気持ちでいたけど、それが今日かという驚きがあった」と涙