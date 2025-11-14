無傷２連勝でアルテミスＳを制したフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）は、右前肢の屈腱炎のため引退して繁殖入りすることが１１月１３日、分かった。社台サラブレッドクラブが発表した。同馬は２０２３年の皐月賞馬のソールオリエンス、２０２１年のドバイ・ターフで２着に好走したヴァンドギャルドの半妹という良血。７月に新潟・芝１６００メートルのデビュー戦で完勝。続くアルテミスＳで