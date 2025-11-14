【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は13日、米グーグルが検索サービスで、ニュースメディアや出版社による一部のサイトを、適正な順位に表示しているかどうか調査を始めたと発表した。グーグルが自社の指針に基づき、ニュースサイトの順位を下げている可能性があり、ニュースを扱う企業などの収益に与える影響を調べる。欧州委は、他社から提供を受けた商業的なコンテンツを掲載するサイトについて、検索結果での順