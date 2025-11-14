安倍元首相銃撃事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の母親が初めて証人として出廷し、「安倍元総理、昭恵夫人に心よりおわび申し上げます」と謝罪しました。母親は旧統一教会について、1991年8月に入信し、その月のうちに2000万円、翌年には3000万円を献金したなどと証言しました。11月18日の裁判には、母親と妹が出廷する見込みです。