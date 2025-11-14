オーバーツーリズム対策の財源に充てるため、いわゆる「出国税」を引き上げるよう政府に求める決議案を自民党の調査会がまとめました。現在の1人あたり1000円から3000円に引き上げ、ビジネスクラス以上の利用者は5000円とすることを求めています。また、対象に日本人も含まれることから、「パスポート取得費用の引き下げ」などもあわせて実施するよう求めています。