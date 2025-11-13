PFUは11月13日、ドキュメントスキャナーの新製品「ScanSnap iX2400」を発表した。2025年6月に発売した「ScanSnap iX2500」の派生モデルで、ワイヤレス接続を省いてUSB接続専用としたのが特徴。ネットワーク対応機器の接続には制限がある企業向けに販売する。カラーはホワイトとブラックの2色。直販価格は48,400円で、すでに販売中。USB接続専用にした高速ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2400」USB接続専用にした高速ドキュメ