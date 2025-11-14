11月10日～11月14日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを11月10日から11月14日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には森田陽大さんが登場。矢野ななかさんの「別冊ヤングチャンピオン12月号」アザーカットも掲載されている。 また「今月の一推しグラビアン」には伊関あみさん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推