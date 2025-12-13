第104回全国高校サッカー選手権大会＜全出場48代表校一覧＞【北海道・東北】★北海道北海（２年ぶり14回目）★青森青森山田（29年連続31回目）★岩 手専大北上（２年連続４回目）★宮 城聖和学園（３年ぶり６回目）※仙台育英が出場辞退のため、準優勝校が繰り上げで出場★秋田秋田商（４年ぶり47回目）★山形山形明正（２年ぶり２回目）★福島尚志（５年連続16回目）【関東】★茨城鹿島学園（３年ぶり12回目）★栃木