14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万710円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては571.83円安。出来高は6844枚となっている。 TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.22ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50710