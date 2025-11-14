1973（昭和48）年11月14日、山口県下関市と北九州市を結ぶ自動車専用道の関門橋が開通した。全長1068m、海面からの高さは61mで総事業費は約300億円。先端技術を駆使して建設され「東洋一のつり橋」と呼ばれた。海底を走る関門国道トンネルとともに九州と本州間の大動脈として交通や物流を支えている。