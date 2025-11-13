輸出ＥＣ専用列車の貨物を検査する黄埔税関の職員。（１０月２６日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州11月13日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」のうち、今年6月に運行を開始した広東省広州市発着の電子商取引（EC）貨物エクスプレスはこのほど、累計発送貨物総額が1億9千万元（1元＝約22円）余りとなり、うち10月の月間貨物総額は6500万元を超えた。運行頻度は、当初の週1便未満から週4便へと増え、同市黄埔税