バイオディーゼル燃料を使ったイルミネーションの試験点灯＝13日深夜、大阪市此花区のUSJユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）は13日、廃棄する食用油から作ったバイオディーゼル燃料を使用し、街路樹のイルミネーションの試験点灯を実施した。廃油の再利用を推進する取り組みで、バイオ燃料の活用はアトラクションで運航するボートに続き、2例目。園内のレストランでフライドポテトを調理する際の揚げ油などを再