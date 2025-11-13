俳優の広末涼子さんが今年4月に新東名高速のトンネル内で起こした事故。警察はきょう、車をトレーラーに追突させ、同乗していた男性にけがをさせた過失運転傷害の疑いで広末さんを書類送検しました。これまでの取り調べに対し、広末さんは、事故当時、「ぼーっとしていた」と話し、考え事をしていたなどと説明しているということです。