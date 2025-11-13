【新華社東京11月13日】在日中国大使館などが主催する中日交流プロジェクト「日本の大学生百人が中国を見る」の報告会が11日、東京で開かれた。訪中した日本人学生と日本に留学している中国人学生、華僑団体の代表ら100人余りが青少年の交流や協力などについて話し合った。訪中団の学生らは、複数回の訪問を通じて中国に対する理解がより深く、包括的になったと振り返った。先進的な科学技術や急速に変化する都市景観に加え、