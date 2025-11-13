人気女子ゴルファーの河本結が１３日、自身のＸを更新。「学生服をイメージした今日のゴルフコーデ」を投稿し、反響を集めた。上下キャロウェイで、グレーのパーカーと黒のミニスカートを着用。グレーのハイソックス、足元はナイキの白のシューズを合わせた。今季は２勝を挙げている実力者だが、ファッションでも注目。ファンからは「可愛い」、「お似合いです」、「ソックスと笑顔がいい」、「膝下長っ」、「オシャレですね