鈴木彩艶（ゲッティ＝共同）サッカーのイタリア1部リーグ、パルマは13日、左手の中指と舟状骨を骨折したGK鈴木彩艶が同日、東京都内で手術を受けたと発表した。クラブ広報によると全治3、4カ月の見通し。8日のACミラン戦で他選手と接触した際に負傷した。鈴木彩は日本代表の正守護神で、来年6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会での活躍が期待されている。（共同）