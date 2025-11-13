米玉利大悟（１９＝兵庫）が１３日、ボートレース住之江の「２０２５サザンカップ」初日５Ｒで１着。昨年１１月尼崎での初出走から１５８戦目でデビュー初勝利を飾った。５コースから１Ｍまくり差した米玉利はバックで３番手を並走していたが、先マイした１号艇の石川吉鎬がバックで２号艇の幸田智裕と接触して幸田が転覆。米玉利と競っていた３号艇の佃来紀も事故の影響で失速し、石川は妨害失格。米田玉利が先頭に浮上し、そ