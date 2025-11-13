きょうのドル円は、東京時間に何度か１５５円台を試したものの、いずれも上値を拒まれていた。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測。海外市場に入ってドル安の動きが出ていることもあり、ロング勢も一旦１５４円台半ばに退却している。ただ、下押す動きまではなく、上値をうかがう展開は継続している状況。 米下院でつなぎ予算の修正案が可決され、トランプ大統領も署名。史上最長の４３日間に渡って繰