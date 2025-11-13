兵庫県の斎藤知事は、去年の知事選挙におけるPR会社との関係をめぐる問題で不起訴になったことについて、「適切な判断をいただいた」と述べました。兵庫県の斎藤元彦知事とPR会社の社長は、去年11月の知事選で、知事側がPR会社に71万5000円を支払ったことをめぐり、「選挙運動の対価として報酬が支払われていれば、公職選挙法違反の疑いがある」などとして、刑事告発されていました。しかし、神戸地検はきのう、選挙運動の対価と認