UEFA女子チャンピオンズリーグ(UWCL)で衝撃的なアクシデントが起きた。アトレティコ・マドリーのDFアンドレア・メディナ(21)が、ユベントス戦の試合中に頭部外傷を負い、病院に緊急搬送された。英『ザ・サン』が伝えている。後半26分、メディナは守備の場面でユベントスのFWバルバラ・ボナンセアの膝が頭部に直撃し、その場で意識を失った。直後に主審や選手たちが駆け寄り、プレーは中断。メディカルスタッフがピッチに入り、