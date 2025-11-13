石破前総理は、高市総理が台湾有事をめぐり、「存立危機事態になり得る」と述べたことについて、“歴代政権は避けてきた発言”との認識を示しました。自民党石破茂 前総理「中国は内政問題だと言っている台湾の問題について、この場合はこうということを政府が断定するということは、私は歴代政権は避けてきたことだと思っています」石破前総理は13日、TBSラジオの番組に出演し、高市総理が国会で、台湾有事で武力行使があ