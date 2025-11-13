８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さんの通夜が１３日、東京・世田谷区の「無名塾」で行われ、同塾の卒業生・役所広司が参列した。通夜後には、会場近くに集まった３０人ほどの報道陣に対応した。訃報（ふほう）を知ったのは、９日。仲代さんの養女で歌手の仲田奈緒さんから電話で知り、「すぐに会わせてもらった」。無名塾に駆けつけ、無言の対面。当時の様子を「ヒゲをそって、きれいな顔だった」と振り返った。最後