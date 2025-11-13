イタリア１部パルマは１３日、日本代表ＧＫ鈴木彩艶が同日に東京都内の病院で左手薬指と親指の付け根付近にある舟状骨（しゅうじょうこつ）の固定手術を受け、成功したと発表した。今後は日本でリハビリを開始する。鈴木は８日ＡＣミラン戦で負傷し、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）の代表活動への参加が見送られた。