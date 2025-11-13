JR東日本クロスステーションは、ベックスコーヒーショップ30周年を記念して、Suicaのペンギンデザインのオリジナルコースターの配布を11月5日から開始した。午前11時以降に交通系電子マネー決済で500円（税込）以上利用した人に、Suicaのペンギンデザインのオリジナルコースター4種のうち1種をランダムで配布する。コースターは在庫がなくなり次第終了する。テイクアウト用のアイスドリンクカップ（レギュラーサイズ）とショッパー