私たちの体内の細胞が正常に機能し、美と健康を維持するためには、細胞内外の物質の出入りを調整している細胞膜の働きが重要です。そして、その細胞膜の柔軟性を保ち働きを維持するためには、細胞膜を構成しているリン脂質の成分として、飽和脂肪酸よりも不飽和脂肪酸が高い割合で必要となります。一方で、不飽和脂肪酸は酸化されやすいため、過剰な活性酸素にさらされると過酸化脂質となり、その影響で細胞膜の機能が低下するとい