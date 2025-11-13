東武鉄道は１３日、宇都宮線の１２駅（東武宇都宮―栃木）で、顔認証で改札を通過できるサービスを始めた。日立製作所と開発した生体認証サービス「サクララ」を活用し、事前に顔写真を登録して、改札手前のタブレットに顔をかざせば通過できる。他の路線や他の鉄道会社への導入も目指す。ＩＣカード「ＰＡＳＭＯ（パスモ）」の定期券を持つことが条件で、サクララのアプリで顔写真を登録して利用する。サクララは一部の飲食店