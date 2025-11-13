【新華社ヨハネスブルグ11月13日】新華社の政策研究組織「国家ハイエンドシンクタンク」は13日、南アフリカ・ヨハネスブルグで開かれているグローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムの中国・アフリカパートナーシップ会議で、「新型グローバルリーダーシップの共同建設−より公正で合理的なグローバルガバナンスシステムに向けた共同行動」と題した報告書を中国語と英語で世界に向けて発表した。