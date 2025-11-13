佐賀北署は13日、佐賀市の30代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、630万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、5月24日、被害者がSNSを通じて株式投資関連のSNSグループに招待され、同グループ内で「先生」「アシスタント」を名乗る人物らから「デイトレードとスイングトレードで資産を増やしていく」「利益率260％が見込める」などと投資話をもちかけられた。指示に従って投資を