ピボット分析東京時間（22:59現在） ドル円 現値154.65高値155.01安値154.33 155.68ハイブレイク 155.34抵抗2 155.00抵抗1 154.66ピボット 154.32支持1 153.98支持2 153.64ローブレイク ユーロ円 現値179.69高値179.81安値179.23 180.50ハイブレイク 180.16抵抗2 179.92抵抗1 179.58ピボット 179.34支持1 179.00支持2 178.76ローブレイク