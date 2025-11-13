各国の長期金利（NY時間09:00）（日本時間23:00）（%） 米2年債 3.595（+0.027） 米10年債4.106（+0.036） 米30年債4.683（+0.018） ドイツ2.675（+0.032） 英国4.429（+0.031） カナダ3.164（+0.018） 豪州4.421（+0.042） 日本1.688（+0.004） ※米債以外は10年物