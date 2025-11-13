ネットに突如現れる“運搬バイト”の募集。 ​報酬は100万円──​条件はただ一つ、「中身を問わない」こと。​株式会社パルコと株式会社Sallyが、共同開発した周遊型イマーシブサスペンス『密行喩送』が、2025年11月15日(土)より池袋PARCOにてスタートします。周遊型イマーシブサスペンスとは、実在する施設を舞台に、登場人物たちとの会話を通じて物語が展開する体験型イベント。どこまでが現実でどこからが虚構