【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比09銭円高ドル安の1ドル＝154円66〜76銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1610〜20ドル、179円65〜75銭。米経済指標の発表が延期され、取引材料が乏しく値動きは限られた。