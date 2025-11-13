ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢14Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾åÅÄåºÀ¤¤Ï10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤­¡¢3ÀïÏ¢È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÎÉñÂæ¡¦Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2023 ¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ëÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¾ì½ê¡£¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê