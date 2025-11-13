アル・サッド（カタール1部）は13日、ロベルト・マンチーニ氏を新監督として招へいしたことを発表した。契約期間は2年半で2028年6月までとなる。現在60歳のマンチーニ氏は、現役時代にサンプドリアやラツィオで活躍。引退後は指導者に転身し、ラツィオやインテル、マンチェスター・シティなどを率いた。シティでは2011−12シーズンにプレミアリーグ制覇を達成している。2018年夏からイタリア代表を率いると、2021年に開催さ