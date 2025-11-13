Travis Japan宮近海斗（28）が13日、東京・ユナイテッドシネマお台場で行われた、福士蒼汰（32）と福原遥（27）のダブル主演映画「楓」（12月19日）ジャパンプレミア＆完成披露試写会で「少しばかり、言葉に責任を持たないと、と今、思いましたね」と笑いながら反省した。「楓」は、スピッツの8枚目のアルバム「フェイクファー」の収録曲で、98年にアルバムからシングルカットされ、その後、数多くのアーティストにカバーされなが