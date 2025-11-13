山口健二（結木滉星）（C）日本テレビ 俳優の結木滉星が出演する、佐野勇斗と桜田ひよりがW主演を務めるドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ 毎週水曜よる10時〜）の第６話が、12日放送された。（ネタバレあり）結木滉星が演じる共犯者・山口健二は、第1話で大介(佐野勇斗)とともに結以を誘拐。問答無用でスタンガンを当てて気絶させるなど、大介とは違い手荒く暴力的で、後先を考えない性格。誘