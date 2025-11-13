俳優の梅沢富美男が１３日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、俳句ＮＯ１決定戦に敗れ、ムッとする一幕があった。冬の俳句チャンピオン決定戦「はとバス杯」に特別永世名人として出演の梅沢は、はとバスに乗って横浜・中華街へ。「帰路寒夜バスに異国の香ほのか」と自信の一句を披露。「横浜中華街に行きますとね。その日から変わるんですね。異国に来たような気がするんですよ。バスに乗った時