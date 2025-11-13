イタリア１部パルマ所属で、左手の中指と舟状骨を複雑骨折した日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）が１３日、東京都内で手術を受け、成功したと同日、パルマのクラブ公式サイトが伝えた。同サイトは「パルマのチームドクター、ジュリオ・パスタ氏が付き添う中、（鈴木は）左手の中指、舟状骨の手術を受け、完全に成功した。日本で初期段階のリハビリを、常にパルマのスタッフと密に連絡を取りながら始める」と記した。鈴木は８日の